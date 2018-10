Autoeuropa. Pré-acordo para aumentos salariais e pagamento ao domingo

Cerca de dois meses depois, a Comissão de Trabalhadores e a administração da Autoeuropa chegaram a um pré-acordo que prevê o pagamento do trabalho aos sábados e domingos a 100% e aumentos salariais de 2,9% em cada um dos próximos dois anos. Esta proposta deverá ser votada entre 5 e 9 de novembro e contempla um aumento mínimo de 25 euros e a integração de 300 trabalhadores com contratos a prazo no quadro da empresa.

Para o coordenador da Comissão de Trabalhadores, Fausto Dionísio, trata-se de «um ótimo acordo». Ainda assim, não cumpre o que foi pedido no caderno reivindicativo que entregou à administração da empresa. A Comissão de Trabalhadores da Autoeuropa reclamava aumentos salariais de 4%, um aumento mínimo de 36 euros e a passagem de 400 trabalhadores contratados a efetivos.

A fábrica de Palmela vai parar a produção este sábado por falta de motores e a atividade será retomada a 3 de novembro. Esta será a quarta paragem da Autoeuropa este ano (fevereiro, março, agosto e setembro) o que pode pôr em risco a meta da empresa de produzir 240 mil unidades em 2018.