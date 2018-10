Greves. Mais de duas dezenas de hospitais com adesão entre 60 e 100%

Esta sexta-feira, mais de duas dezenas de hospitais de várias zonas do país estiveram com uma adesão entre 60 e 100% no turno da noite, de acordo com dados da Frente Comum.

Os trabalhadores da administração pública estão, esta sexta-feira, em greve para exigirem aumentos salariais.

Segundo dados disponibilizados pela Frente Comum, no Regimento de Sapadores de Bombeiros de Lisboa a adesão à greve esteve nos cerca de 90%, mas estiveram assegurados apenas os serviços mínimos.

Relativamente às unidades hospitalares do país, a Frente Comum adianta que em Lisboa, o Hospital de São Francisco Xavier teve uma adesão (no turno da noite) de 95%, na Maternidade Alfredo da Costa 60%, no Hospital de S. José 100%, no Hospital D. Estefânia (98%) e no IPO 80%.

Já no Hospital de Santa Maria a adesão na urgência central foi de 60%, na urgência pediátrica de 80%, na urgência, na ginecologia e obstetrícia 70%, no bloco da urgência 100% e nos internamentos 60%.

Os mesmos dados indicam ainda que os efeitos da greve desta sexta-feira começaram a fazer-se sentir nos hospitais com a mudança de turno, bem como nos serviços de saneamento das autarquias – onde a recolha do lixo teve início pelas 22h30 de ontem.

De acordo com dados avançados à agência Lusa pelas pelo presidente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local, José Correia, pelas os serviços de recolha noturna de lixo em Évora, no Seixal, em Setúbal, na Moita e em Palmela estavam todos encerrados.

Este ano tem sido conturbado em matéria de greves realizadas pelo setor da administração pública. Professores, médicos enfermeiros, entre outras profissões têm expressado o seu descontentamento através de várias paralisações.