China. Ataque com faca em creche deixa 14 crianças feridas

Motivos do ataque ainda estão por apurar

Nesta manhã de sexta-feira, um ataque com faca levado a cabo por uma mulher de 39 anos, num jardim de infância no centro da China, fez 14 vítimas, todas elas crianças, informaram as autoridades chinesas.

O incidente ocorreu no jardim de infância Xinshiji, no município de Chongqing.

A mulher já foi identificada pelas autoridades e foi ainda detida. Já as crianças encontram-se a receber tratamento hospitalar, referiram as autoridades responsáveis.

As circunstâncias do ataque ainda estão por apurar.