A partir da próxima segunda-feira, o preço da gasolina vai cair um cêntimo. No que diz respeito ao preço do gasóleo, este vai manter-se com o mesmo valor desta semana, segundo fontes do setor em declarações ao jornal Económico.

Assim, o preço da gasolina vai sofrer uma queda mais ligeira, enquanto o gasóleo continua com os mesmos valores da semana passada, refletindo as cotações médias dos combustíveis nos mercados internacionais.