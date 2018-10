Homem morre carbonizado dentro de carro após incêndio em Grândola

Um incêndio deflagrou no IC1, junto ao Canal Caveira, e uma pessoa morreu carbonizada dentro do carro que conduzia.

Nesta madrugada, uma pessoa morreu carbonizada dentro de um carro na sequência de um incêndio no IC1 que deflagrou junto ao Canal Caveira, em Grândola.

De acordo com a GNR, o corpo encontrado será de um homem.

O alerta para o incêndio foi dado pelas 06h00, e obrigou à mobilização de seis operacionais e três viaturas dos bombeiros de Grândola.

Devido ao incêndio, a circulação esteve condicionada até cerca das 07h45.

Segundo o Correio da Manhã, o Núcleo de Investigação a Acidentes de Viação da GNR de Grândola está a investigar as circunstâncias do incêndio e a morte do homem, depois de a Polícia Judiciária ter sido chamada ao local.