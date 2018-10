Sinead O’Connor muda de nome após se converter ao Islamismo | FOTO

A cantora anunciou, já na passada sexta-feira, através do Twitter, que se converteu ao Islamismo e que, além disso, mudou de nome. Chama-se agora Shuhada ‘Davitt, que significa “testemunha” em arábe.

“Isto serve para anunciar que estou orgulhosa em me ter tornado muçulmana”, escreveu. “Esta é a conclusão natural de uma jornada de qualquer teólogo inteligente. O estudo de todas as escrituras leva até ao Islão. O que faz com que todas as outras escrituras sejam redundantes”, lê-se ainda na mesma publicação.

This is to announce that I am proud to have become a Muslim. This is the natural conclusion of any intelligent theologian’s journey. All scripture study leads to Islam. Which makes all other scriptures redundant. I will be given (another) new name. It will be Shuhada’ — Shuhada’ Davitt (@MagdaDavitt77) 19 de outubro de 2018





A cantora irlandesa partilhou ainda um vídeo a cantar o Azan - a chamada islâmica para a oração feita pelos muçulmanos -, e diz se encontra numa fase “muito, muito feliz” da sua vida.

Thank you so much to all my Muslim brothers and sisters who have been so kind as to welcome me to Ummah today on this page. You can’t begin to imagine how much your tenderness means to me ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ — Shuhada’ Davitt (@MagdaDavitt77) 25 de outubro de 2018