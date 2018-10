Há dez distritos sob aviso amarelo devido à agitação marítima e ao vento forte

De acordo com o IPMA, os distritos do Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga vão estar, a partir de amanhã, sob aviso amarelo devido à previsão de agitação marítima e vento forte. O aviso entra em vigor a partir das 04h00 de sábado e fica até às 07h00 de segunda-feira.

Relativamente ao vento, este pode atingir rajadas até 85 quilómetros por hora no litoral e 90 quilómetros por hora nas terras altas.

Recorde-se que esta sexta-feira as temperaturas vão sofrer agora uma descida significativa até cerca de dez graus Celsius, informa IPMA.

De acordo com Cristina Simões, meteorologista do IPMA, está prevista uma mudança do estado do tempo em todo o continente, que "deverá ficar sob a influência de uma massa de ar muito frio transportada por um forte fluxo de norte, na circulação de um intenso anticiclone localizado a norte dos Açores".

"A previsão aponta para uma descida gradual das temperaturas mínimas e máximas, sendo mais acentuada no sábado, dia em que se prevê vento forte, especialmente no litoral e nas terras altas. Por causa da intensificação do vento vamos sentir um maior desconforto térmico. Sábado vai ser o dia em que vamos sentir mais frio", disse a responsável.