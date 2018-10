Vizinhas de Maria Leal revelam encontros secretos

A polémica em torno do casamento de Maria Leal continua a dar muito que falar. Agora, as vizinhas do seu marido, Francisco d’Eça Leal, revelam que a cantora manteve encontros secretos no apartamento que o casal tinha em Campo de Ourique.

"À noite havia um movimento estranho, uns casais a subir para o segundo andar, por volta das duas da manhã, isto ao longo de dois anos", contou uma das vizinhas à SIC. "Havia um fulano que vinha regularmente. Na altura, via a Maria Leal entrar com homens naqueles encontros pontuais de passagem e ela tinha sempre tendência para se justificar", acrescentou uma outra.

Maria Leal terá continuado a usar este apartamento sem que Francisco soubesse – na altura, viviam ambos na Parede, no concelho de Cascais.

Na mesma reportagem, a mãe de Francisco fala sobre o estado em que ficou o apartamento: "As paredes estavam sujas. Tinha muita coisa partida e outras que não funcionavam", contou Júlia Correia.

Recorde-se que Francisco d’Eça Leal acusa a mulher de ter gasto a sua fortuna – cerca de um milhão de euros – sem o seu conhecimento. O jovem afirma que vive na miséria e depende de amigos e familiares para sobreviver.