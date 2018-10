Polícia deteta mais dois pacotes suspeitos nos EUA

As autoridades norte.americanas intercetaram mais dois pacotes suspeitos, que tinham como alvo o senador Cory Booker e o antigo diretor da Agência de Inteligência Nacional, James Clapper.



A informação está a ser avançada pela CNN.

O FBI confirmou que um 11º pacote suspeito foi detetado na Florida e tinha como alvo o senador democrata. As autoridades explicaram, através do Twitter, que os pacotes apresentam características semelhantes às dos dispositivos detetados nos últimos dias.

The #FBI has confirmed an 11th package has been recovered in Florida, similar in appearance to the others, addressed to Sen. Cory Booker.