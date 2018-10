Já nasceu a ‘filha’ do casal de pinguins homossexuais | VÍDEO

Nasceu esta sexta-feira Sphengic, a pinguim bebé adoptiva do casal homossexual do Aquário Sea Life de Sidney: Sphen e Magic. Esta é a primeira cria a ser incubada por dois machos.

Segundo a CNN, este mês, houve um outro casal no aquário que pôs dois ovos e como cada par de progenitores tem apenas recursos para cuidar de um ovo, um deles foi dado a Sphen e Magic, que foram hoje pais.

De acordo com a equipa que trata dos pinguins, Sphen e Magic tornaram-se inseparáveis antes da época de acasalamento, o que os tornou fortes candidatos a adoptarem esta nova cria. Os dois vão ser responsáveis por alimentar Sphengic durante as próximas cinco a seis semanas, até dez vezes por dia.

Antes de receberem o ovo real, Sphen e Magic tiveram de cuidar de um ovo falso para os tratadores terem a certeza de que não teriam problemas quando chegasse a hora.

“A bebé Sphengix chegou! Nasceu sexta-feira, dia 19, às 5h46 da tarde e pesa 91 gramas”, pode ler-se no Twitter oficial do aquário.

BABY SPHENGIC IS HERE! 🐧😍🎉 Born Friday 19th October @ 5:46pm, weighing just 91g! Gender TBC in 2 months. Both dads are doing well and are so in love with their precious bub. 🐧🐧