André Ventura renuncia ao mandato de vereador em Loures

Esta sexta-feira, André Ventura - vereador eleito pelo PSD para a Câmara Municipal de Loures - apresentou a renúncia ao cargo de vereador, com efeitos imediatos, alegando "discordâncias políticas" com o partido.

O pedido foi entregue ao início da tarde desta sexta-feira, e foi feito através de uma carta enviada ao presidente da Câmara Municipal de Loures, Bernardino Soares, a que a agência Lusa teve acesso.

No documento, André Ventura, que se desfiliou recentemente do Partido Social Democrata, não explica os motivos pelos quais abandona o cargo, apenas agradece a toda a veração que trabalhou consigo por todo o trabalho desenvolvido até aqui.

Já em declarações à Lusa, o agora ex-vereador explica que a sua renúncia ao carho se prende com "questões de política nacional e não municipal". “Fui eleito por um partido e estou no processo de lançamento de outro. Havendo discordâncias de fundo optei por renunciar ao mandato”, justificou Ventura.

Recorde-se que o i já tinha avançado que o advogado ia renunciar ao mandato na câmara no dia 20 deste mês e, logo a seguir, avançaria para a criação de um novo partido político, que tem como objetivo que a nova força política esteja no terreno ainda antes do final do ano.