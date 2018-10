Cão foi devolvido ao canil por ser “demasiado bom”

A Arizona Animal Welfare League (AAWL), nos EUA, está cheia de animais que procuram uma casa. Muitos são adotados e acabam por ser devolvidos passados uns dias, por não corresponderem às expectativas. Mas os funcionários não estavam preparados para ouvirem a justificação dada no caso de Binx.



Binx, o cão arraçado de Husky, foi devolvido 48 horas depois de ter sido adotado. A razão? “Foi a primeira vez que tivemos alguém a devolver um cão por ser demasiado bom”, explicou Michael Morefield, diretor de comunicação da AAWL, ao site Dodo.



Este cão foi levado para a associação em setembro, depois d éter sido encontrado por um grupo de caminhantes. “Estava no canil há apenas uns dias quando foi adotado. Era um dos preferidos da nossa equipa, por ser tão amistoso”, explica o mesmo responsável.

Dois dias depois de ter sido adotado, Binx estava de volta ao canil. “Na nota que deixaram, os donos escreveram que o animal estava habituado a fazer as necessidades no local próprio, era amistoso com os outros cães e com as crianças, obedece às ordens para sentar... Disseram que o Binx já era demasiado evoluído e que queriam um cachorro. Ele era demasiado bom”, explicou Morefield.

O staff ficou desapontado com o regresso de Binx ao canil. Para a próxima, a pessoa que o quiser adotar tem de ter noção que terá um cão... Muito bem educado: “Ele está sempre a pedir mimos e as alturas em que está mais feliz é quando está a brincar e a passear com o dono”, diz o mesmo responsável.