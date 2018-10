Autoridades fazem a primeira detenção relacionada com pacotes suspeitos nos EUA

As autoridades federais norte-americanas detiveram um homem, esta sexta-feira, suspeito de estar relacionado com o envio de pacotes com engenhos potencialmente explosivos, avança a CNN, que cita fontes policiais.

Até ao momento, não são conhecidos mais detalhes da detenção, nem a identidade do suspeito.

Recorde-se que, esta sexta-feira foram intercetados mais dois pacotes suspeitos, que tinham como alvo o senador Cory Booker e o antigo diretor da Agência de Inteligência Nacional, James Clapper. Até ao momento, já foram detetados 12 pacotes que continham engenhos potencialmente explosivos, segundo as autoridades.

Estes pacotes têm sido enviados a membros do partido democrata e a críticos de Donald Trump. Barack Obama, Hillary Clinton e Robert DeNiro foram alguns dos alvos.