Revelada a identidade do suspeito de ataque nos Estados Unidos

As autoridades federais norte-americanas detiveram um homem, esta sexta-feira, na Florida, suspeito de estar relacionado com o envio de pacotes com engenhos potencialmente explosivos. Agora a identidade do suspeito foi revelada.

De acordo com a NBC News, que cita fontes policiais, o suspeito chama-se Cesar Sayoc e tem 56 anos. O homem já havia sido preso anteriormente sob acusações não especificadas.

De acordo com as autoridades, no estacionamento, onde Sayoc foi preso, estava uma carrinha com as janelas cobertas por dezenas de fotografias de Trump.