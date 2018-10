A internet não perdoa: Kendall Jenner e casaco viram meme

Kendall Jenner é uma das grandes influências na moda jovem feminina e modelo. Na semana passada, a irmã de Kim Kardashian publicou uma fotografia no Instagram, onde aparecia com um casaco vermelho volumoso. As proporções do casaco e a cor não escaparam ao olhar das redes sociais, tornando a situação num ‘meme’.

Esta é a publicação original de Kendall. O que acha do casaco?

A primeira a brincar com a situação foi a Vogue francesa, com um tweet onde o casaco surge... Desproporcionado.

Depois disso, a internet não resistiu e veio uma onda de memes em volta do novo casaco de Kendall Jenner. O que acha: melhor que o original?