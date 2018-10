Trump elogia autoridades. "Era como encontrar uma agulha num palheiro, fizeram um trabalho incrível"

Depois de detido o primeiro suspeito relacionado com o envio de pacotes com engenhos potencialmente explosivos, esta sexta-feira, Donald Trump iniciou o seu discurso na Casa Branca parabenizando as autoridades pela detenção e deu a entender que podem estar associados ao ataque mais do que um suspeito.

“Fico muito feliz por informar que as autoridades detiveram um suspeito, que está sob custódia policial” começou por dizer o líder norte-americano.

“Estes atos terroristas são desprezíveis e não têm lugar no nosso país (...) ele, ela ou eles vão julgados até às últimas consequências”.

O Presidente dos EUA referiu ainda que fará tudo o que estiver ao seu “alcance” para parar a violência política.

“A América precisa de se unificar, mostrar ao mundo que estamos juntos”, pediu.

Donald Trump aproveitou o discurso para elogiar encarecidamente as autoridades.

“Era como encontrar uma agulha num palheiro, fizeram um trabalho incrível”, disse.