Jair Bolsonaro compara-se a Donald Trump

O candidato à presidência do Brasil diz ser uma vítima de rótulos negativos

Jair Bolsonaro disse esta sexta-feira ser uma “vítima” de rótulos negativos e chegou mesmo a comparar-se a Donald Trump.

"Eu respeito todos. Mas fui vítima, sou vítima ainda, de rótulos negativos: homofóbico, machista, racista, xenófobo, entre outros", começou por dizer. "Trump sofreu muito isso, nas prévias e, depois, durante a sua candidatura", acrescentou.

O candidato à presidência do Brasil, que já teve posições muito polémicas contra gays, negros, mulheres e índios, negou ser tudo aquilo de que o acusam e garante que essa é uma campanha criada pela esquerda para denegrir a sua imagem.

"Isso [os rótulos] não é verdade. Podem ter a certeza que, chegando [à presidência] vou fazer um governo de conciliação, um governo para todos no Brasil", garantiu.

Apesar de Bolsonaro ter perdido pontos para Haddad, continua em vantagem relativamente ao candidato do PT, segundo as últimas sondagens. Neste momento, Bolsonaro surge com 56% dos votos válidos contra 44% de Haddad.