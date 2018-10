Altice vai continuar com Ronaldo como embaixador

O presidente executivo da operadora Altice Portugal afirmou, esta sexta-feira, que vai "continuar a contar" com Cristiano Ronaldo como "embaixador, para reforçar a ligação dos portugueses à Meo/Altice".

Estas declarações surgem no seguimento da acusação de violação feita por Kathryn Mayorga, que já levou outras marcas a terminarem o vínculo com o jogador português.

"A Meo é uma marca portuguesa e é a marca líder no seu segmento e continua a contar com o Cristiano como seu embaixador para reforçar a ligação dos portugueses à Meo/Altice", afirmou o presidente executivo da empresa, Alexandre Fonseca, à Lusa, acrescentando que "na Altice sabemos que o Cristiano é um grande profissional, uma marca de qualidade e de excelência”.

Alexandre Fonseca confessa que "em comum com Cristiano Ronaldo, a Altice Portugal tem o orgulho em Portugal e nos portugueses, apostando no país como um todo".

"Temos memória e não esquecemos que Cristiano Ronaldo é um símbolo para lá do futebol, transversal nas diferentes gerações. Cristiano Ronaldo é um símbolo nacional com reconhecimento Mundial (…) é uma figura indiscutível e incontornável do desporto mundial", reforça o presidente executivo.

Para Alexandre Fonseca, o actual jogador da Juventus “não simboliza apenas golos, antes simboliza atitude, caráter, discernimento e muita solidariedade e humanismo", tratando-se de um jogador "disciplinado” que “foi demonstrando ao longo da sua carreira um 'fair play' e uma postura em campo exemplares que muito o dignificou, mas não só a ele, também as equipas que representou, aos treinadores, à massa associativa e à própria modalidade desportiva"