Chuva intensa provoca inundações em Beja

A chuva intensa provocou várias inundações em alguns concelhos do distrito de Beja, esta sexta-feira, e obrigou ao corte de uma estrada na zona de Odemira.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja, citada pela Lusa, as inundações, que afetaram habitações e vias públicas, aconteceram nos concelhos de Aljustrel, Ourique, Castro Verde, Odemira e Ferreira do Alentejo.

De acordo com a GNR, a Estrada Nacional (EN) 123, estava cortada por volta das 18h30, entre as localidades de Luzianes e Santa Clara, em Odemira, devido ao facto de uma ponte estar submersa.