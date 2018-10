Quer ter uma vida sexual mais feliz? Então estes são os truques a ter em conta...

Um estudo publicado no Journal of Sex Research - e citado pelo Independent - revelou os segredos para ter uma vida sexual gratificante numa relação amorosa de longa duração. Como tal, a investigação revelou que aquelas pessoas que se abraçam, que se beijam mais e que dizem 'amo-te' mais vezes, e até quem se ri durante o ato sexual, são muito mais felizes do que as que não têm estes gestos.

Além disso, o estudo indica ainda que variar de posições sexuais e realizar algumas fantasias também ajuda a manter o interesse e o casal feliz. Outro aspeto positivo é preparar o ambiente em que vai ter relações, prestando atenção às luzes, à música e enviando mensagens provocadoras durante o dia.

Os preliminares também têm um papel muito importante na vida sexual dos casais, explica o estudo.

Para a realização deste estudo foram analisados mais de 38 mil casais, e além do sexo em si, o estudo refere ainda que aqueles que praticavam sexo oral com maior frequência e que têm mais orgasmos são também mais felizes.