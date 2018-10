Agente da PSP ferido após confronto com adeptos do Vitória de Guimarães

Um agente da PSP teve de receber tratamento hospital depois de atingido por objetos lançados por vários adeptos do Vitória de Guimarães, pouco antes da partida frente ao Braga, esta sexta-feira.

Segundo o Jornal de Notícias, a PSP desimpediu as ruas para que, durante o percurso das claques do Braga até ao estádio, não houvesse contacto entre os adeptos dos clubes minhotos. Nesse trajeto, foram encontrados 100 elementos ligados à claque do Vitória de Guimarães, tendo sido dada ordem de desmobilização.

A PSP foi obrigada a carregar sobre os adeptos em resposta à atitude dos mesmos, o que acabou por originar uma resposta com arremesso de pedras e garrafas de vidro, que acabou com um agente ferido.