Ranieri. "Com a chegada de Cristiano Ronaldo, o futebol italiano saiu da crise"

O ex-treinador italiano Claudio Ranieri afirmou que a contratação de Cristiano Ronaldo pela Juventus fez com que o futebol italiano saísse da “crise” e comparou ainda a contratação do português com Maradona e o Nápoles.

“Com a chegada de Cristiano Ronaldo, o futebol italiano saiu da crise, à semelhança do que aconteceu quando o Nápoles contratou o Maradona", disse referiu Ranieri, durante o programa Rabona - il colpo a sorpresa, dedicado a histórias de futebol.

O antigo técnico comentou ainda do gesto controverso de Mourinho para os deptos da JUventus, no último jogo da Liga do Campeões entre o clube de Turim e o Manchester United.

"Mourinho é uma grande personagem, uma grande pessoa e um grande treinador. A controvérsia sobre os zero títulos já são águas passadas", disse.