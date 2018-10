Liga abre processo para investigar entrada de adeptos no jogo entre o Guimarães e o Braga

A Liga informou esta sexta-feira que vai investigar as razões que levaram os adeptos do Braga a entrar no estádio D. Afonso Henriques, para assistir ao dérbi frente ao Guimarães, meia hora depois do início da partida.

“Face ao ocorrido no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com a entrada tardia dos adeptos afetos ao SC Braga, a Liga Portugal vai abrir um processo de averiguações, na defesa do bom nome de todos os que querem verdadeiramente dignificar o futebol. Não permitiremos que forças externas ao terreno de jogo tentem denegrir o trabalho de quem está em pleno no futebol”, lê-se num comunicado.

“Na manhã desta sexta-feira, durante a reunião de organização do encontro entre o Vitória SC e o SC Braga, na qual a Liga Portugal esteve representada pela Diretora Executiva de Competições, foi assegurada pela representante da força policial que tudo estava devidamente organizado e acautelado, para que o início do encontro tivesse início sem percalço, como seria expectável por todos. A Liga Portugal reitera o desejo que os restantes jogos desta jornada da Liga NOS e da LEDMAN LigaPro possam decorrer num ambiente de fair play, que dignifica o futebol”, acrescentam os dirigentes da Liga.