Sociedade

27 de outubro 2018

Secretário de Estado do Interior teve parcerias com amigo de Sócrates

Em 2011, João Paulo Catarino realizou várias viagens a Cabo Verde e ao Brasil para avançar, em parceria com Carlos Santos Silva, com negócios na área da construção. Além disso, durante o seu mandato como autarca de Proença-a-Nova, a Câmara fez dois negócios com o grupo Lena e deu uma avença a Sofia Fava.