Alerta: Hoje é o dia em que vamos sentir mais frio, diz IPMA

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Portugal fica “sob a influência de uma massa de ar muito frio transportada por um forte fluxo de norte, na circulação de um intenso anticiclone localizado a norte dos Açores”, explicou a meteorologista Cristina Simões.

Ontem, sexta-feira, já se começou a sentir uma descida das temperaturas, mas este sábado e domingo o frio vai apertar.

"A previsão aponta para uma descida gradual das temperaturas mínimas e máximas, sendo mais acentuada no sábado, dia em que se prevê vento forte, especialmente no litoral e nas terras altas. Por causa da intensificação do vento vamos sentir um maior desconforto térmico. Sábado vai ser o dia em que vamos sentir mais frio", disse a responsável.

O IPMA indica ainda que o vento deverá atingir rajadas até ceca de 75 quilómetros por hora no litoral e 90 quilómetros por hora nas terras altas.

Relativamente às temperaturas, estas devem oscilar entre 8 e 15 graus Celsius nas regiões do interior Norte e Centro do país.

Já a temperatura mínima deverá baixar para valores entre 0 e 10 graus em todo o território, à exceção da faixa costeira da região Sul, onde deverá ser ligeiramente superior - com valores entre 10 e 13 graus.