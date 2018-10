Vários distritos estão hoje sob aviso amarelo e laranja devido ao vento forte e agitação marítima

Os distritos de Leiria e de Lisboa vão estar hoje sob aviso laranja devido à previsão de vento forte durante toda a tarde, entre as 15h00 e as 18h00, indica o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os mesmos distritos estão ainda sob aviso amarelo devido ao vento forte e à agitação marítima, uma vez que as ondas podem atingir alturas entre 2 a 5 metros.

Já os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Setúbal, Beja e Faro vão estar sob aviso amarelo também devido à previsão de agitação marítima, entre hoje e a madrugada de segunda-feira.

Os dez distritos também estão sob aviso amarelo por causa do vento forte que se vai fazer sentir e que pode atingir rajadas até cerca de 90 quilómetros por hora.

Além disso, é de recordar que as temperaturas também vão sofrer uma descida acentuada.