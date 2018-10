PSP vai garantir segurança para brasileiros votarem

A PSP já anunciou que vai garantir a segurança junto à assembleia de voto de Lisboa para os brasileiros que queiram votar na segunda volta das eleições presidenciais do Brasil. Esta é uma resposta ao pedido do cônsul brasileiro em Portugal.

“A PSP garantirá a segurança (no exterior) junto à assembleia de voto instalada no edifício da Faculdade de Direito durante o dia das eleições, sensivelmente entre as 08:00 e as 20:00", informou o gabinete de relações públicas da polícia, à agência Lusa.

De acordo com esta força de autoridade, "os detalhes sobre a realização da votação e preocupações inerentes foram inclusivamente objeto de uma reunião preparatória com a embaixada de República Federativa do Brasil em Lisboa".

O cônsul do Brasil em Lisboa, em entrevista à agência Lusa, disse ter pedido à PSP uma “presença mais contínua” junto ao local onde vai decorrer a votação em Lisboa, para a segunda volta das eleições presidenciais brasileiras.

"Como medida cautelar, entrei em contacto com a Polícia de Segurança Pública e pedi que eles colocassem a hipótese de, no segundo turno, haver uma presença mais contínua, se possível permanente na frente da Faculdade", pediu o diplomata brasileiro em Lisboa, sublinhando que "se há um ambiente de polarização numa eleição é preferível, que, por precaução, e se for possível, se conte com uma presença mais continua da PSP".

Recorde-se que na primeira volta das eleições presidenciais em Lisboa houve uma participação de quase 35% dos eleitores, segundo dados do cônsul geral do Brasil em Lisboa.

Em Portugal, estão aptos a votar cerca de 40 mil brasileiros, indicam os dados, e as urnas em todos os locais de voto em no país vão abrir a partir das 08h00 e encerram às 17h00.