Cantor Tiago Nacarato nega detenção no Brasil

Esta semana o brasileiro Tiago Nacarato viu o seu nome ser falado na imprensa, depois de surgir a notícia de que este tinha sido detido no Rio de Janeiro, no Brasil, na madrugada de quarta-feira. No entanto, o cantor diz que tal não é verdade e que esteve nessa a noite a dar concertos.

“Galera, tem sido noticiado por aí que eu fiquei preso no Brasil. E é verdade, fiquei preso sim - mais do que nunca, meu coração está preso definitivamente ao Brasil, que me conquistou de uma forma arrasadora e plena! Esta digressão foi inesquecível e levo o carinho de Belo Horizonte, Fortaleza, Rio de Janeiro e São Paulo! E quero agradecer a forma massiva e avassaladora como a imprensa falou de mim nestes últimos dias - é raro um músico sentir tanto interesse por parte da imprensa. Quanto à minha suposta detenção numa prisão brasileira, tenho que informar que isso é falso - nessa noite eu estava no Theatro Net de São Paulo, actuando em duas sessões lotadas para uma plateia maravilhosa em dois dos concertos mais inesquecíveis da minha vida! E, como podem ver pela Torre dos Clérigos ali ao fundo, estou livre e de regresso ao meu Porto. Obrigado!”, pode ler-se no comunicado que o brasileiro emitiu no Facebook.

Recorde-se que as notícias davam conta de que o músico estava acompanhado pela atriz brasileira Maytê Piragibe quando foi abordado pela polícia.