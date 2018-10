Madeira recebe triatlo de topo

Tudo a postos na Avenida do Mar, no Funchal (Madeira), para receber este sábado a Taça da Europa de Triatlo, no dia seguinte, a Taça do Mundo de Paratriatlo. Tal como aconteceu em 2017, a capital madeirense l foi novamente o destino escolhido pela Federação Internacional e europeia para a realização da Taça da Europa da modalidade.

«É um grande grande evento desportivo. O mais importante logo após o Campeonato do Mundo de 2004, que também se realizou no Funchal. Tem uma importância tremenda, uma vez que são duas finais: uma europeia e uma mundial», declarou ao SOL Victor Rodrigues, presidente da Associação Regional de Triatlo da Madeira (A.R.T.M).

As provas da Taça da Europa estão divididas em duas partidas e contemplam 750 metros de natação, com uma volta, 20 kms de bicicleta, em três voltas, e 5 kms de corrida, em duas voltas.

Por sua vez, no domingo, será a primeira vez que Portugal irá receber uma prova de paratriatlo, neste caso a última etapa da Taça do Mundo, que terá as mesmas distâncias que a competição europeia, mas com cinco voltas de bicicleta e três de corrida.

«É sempre importante que o desporto adaptado seja divulgado através da alta esfera do desporto adaptado mundial. Portugal receber uma prova desta envergadura é sempre importante, quer para os nossos atletas quer para a divulgação do nosso país em representação do Comité e de todas as organizações desportivas. No caso concreto da Taça do Mundo de Paratriatlo é muito importante por ser também uma prova de qualificação para os Jogos Paralímpicos», destacou ao SOL Filipe Rebelo, vice-presidente do Comité Paralímpico.

No total das duas competições, Portugal vai estar representado com 20 atletas: 15 na prova europeia e cinco na eliminatória mundial.