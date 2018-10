Homem descontrolado tenta abrir porta de avião quando este estava quase a descolar | VÍDEOS

Um voo da companhia aérea Frontier Airlines foi suspenso após um passageiro que estava alegadamente a sentir-se mal, abrir a porta do avião e ativar a manga de emergência.

O incidente aconteceu no aeroporto de Cancun, no México, e a aeronave tinha como destino St Louis, no Missouri, EUA.

Outros passageiros que se encontravam dentro do avião disseram à Fox News que o homem começou a vomitar e depois disso o pânico instalou-se.

O homem começou a bater na porta do cockpit. A tripulação tentou acalmá-lo e sentou-o de novo no lugar, mas este acabou por se levantar e conseguiu abrir a porta de cabine do avião, o que fez com que fosse acionado o plano de emergência.

O homem que estava visivelmente transtornado tentou saltar do avião, mas os funcionários que estavam dentro do voo conseguiram impedi-lo.