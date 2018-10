Chuvas fortes deixam duas pessoas desalojadas no Funchal

Hoje, sábado, duas pessoas ficaram hoje desalojadas no Funchal, Madeira, na sequência de um desabamento do teto das suas casas, na sequência depois de chuvas fortes se terem abatido nesta zona durante a madrugada.

O incidente ocorreu pelas 07h00 na freguesia de Santo António, no Funchal, e para o local foram mobilizados os Bombeiros Sapadores do Funchal.

De acordo com a Câmara Municipal do Funchal, os desalojados, com cerca de 60 anos de idade, foram já encaminhados para os serviços de Segurança Social.

Para o dia de amanhã, 28 de outubro, o Serviço de Proteção Civil da Madeira emitiu um aviso amarelo para as zonas costeiras da ilha, com previsão de vento e agitação marítima forte, assim como em Portugal Continental.