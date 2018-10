Greve do metro marcada para 6 de novembro durante Web Summit deverá afetar 500 mil clientes

Nova greve do metro está agendada para o primeiro dia da We Summit

Para o dia 6 de novembro está marcada uma nova greve do Metro de Lisboa — primeiro dia da Web Summit – e, de acordo com o ECO, a greve deverá afetar cerca de 500 mil clientes da empresa, bem como milhares de participantes do evento de tecnologia.

Segundo a mesma publicação, que teve acesso a dados do Metro, a empresa transportou 1,41 milhões de clientes na “linha vermelha” durante os três dias de evento na edição do ano passado (2017).

Portanto, tendo por base as cerca de 70 mil pessoas que são esperadas nesta edição da Web Summit, o deverá ser maior do que apenas os 500 mil clientes.

“Durante a edição do Web Summit de 2017, o Metropolitano de Lisboa transportou, nos três dias do evento, um total de 1.418.398 clientes na linha vermelha (estação oriente). O Metropolitano de Lisboa vai monitorizar, durante os dias da conferência, a circulação nas suas linhas, em especial na linha Vermelha, que serve diretamente o evento, tendo em vista procurar ajustar a oferta à procura, a cada momento, no sentido de garantir um serviço de transporte de qualidade aos seus clientes”, avançou fonte oficial do Metropolitano de Lisboa ao ECO.

O Metro de LIsboa estará presente “nos locais de acreditação do evento, designadamente no Aeroporto e na FIL, prestando a informação e o encaminhamento dos visitantes para o transporte público, realizando, ainda, a venda de títulos de transporte nesses locais”, indicou o metro ao mesmo jornal.

No entanto, a empresa afirma que vai reforçar o apoio ao cliente, principalmente "nas estações Aeroporto, Oriente, Alameda, São Sebastião, Restauradores, Baixa Chiado e Cais do Sodré, tendo em conta que a afluência de passageiros, prevista por ocasião deste evento, poderá implicar alterações ao serviço de transporte programado, amenizando, deste modo, eventuais constrangimentos que daí possam advir”.