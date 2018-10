A última chance de Lopetegui

O treinador do Real Madrid já não tem margem de manobra: perder no Camp Nou, frente a um Barcelona sem Messi, significa o adeus.

Agora é de vez: o futuro imediato de Julen Lopetegui será ditado pelo resultado deste fim de semana no Camp Nou, frente ao Barcelona, no clássico dos clássicos. Tarefa ingrata para o antigo treinador do FC Porto - mas a calamitosa série de cinco jogos sem ganhar (quatro derrotas e um empate) na liga espanhola assim o justifica.

Por agora, o Real está ainda a quatro pontos da liderança, ocupada precisamente pelos blaugrana. Novo desaire, todavia, tornava já a situação quase irremediável - e é preciso lembrar que do outro lado não estará Messi, ainda a recuperar da fratura no braço direito sofrida na última jornada, na vitória por 4-2 sobre o Sevilha. Uma ausência que retira (em teoria, obviamente) algum do favoritismo que os blaugrana poderiam ter à partida para este encontro - também por essa razão, o Real Madrid está ‘obrigado’ a conseguir um resultado positivo no Camp Nou, até porque se apresentará na máxima força.

E nem o triunfo a meio da semana para a Liga dos Campeões, frente aos checos do Plzen, amenizou as críticas - quando muito, até as acentuou: o 2-1 foi escasso e a exibição pouco mais que sofrível. Resta agora a Lopetegui rezar por um brilharete merengue.