Incêndio na Malveira corta trânsito na A21

De acordo com a TSF, no combate ao fogo estão mais de 100 operacionais, 30 meios terrestres e ainda três meios aéreos.

A gravidade da situação obrigou à suspensão da circulação na A21 nos dois sentidos, no troço entre a Venda do Pinheiro e a Malveira. Também a circulação de comboios na Linha do Oeste está a ser afetada.

Entretanto, também este sábado, um incêndio causou muita preocupação na Serra da Arrábida. Ainda que esteja “praticamente controlado”, começou numa zona de mato do Parque Natural, ao início desta tarde, e obrigou à rápida intervenção.

Através do Twitter, a Proteção Civil pediu para que as pessoas não se deslocassem para o local de modo a não atrapalhar a circulação dos bombeiros.