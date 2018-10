Memórias de Cavaco irritam PS

Cavaco Silva voltou à ribalta com o lançamento do livro Quinta-feira e outros dias. Ainda a segunda parte das memórias dos tempos que passou em Belém não tinha sido lançada e já era alvo de várias críticas, principalmente dos socialistas.

Cavaco não poupa António José Seguro nem António Costa. Ao primeiro chama «medroso» e «inseguro» por ter rompido as negociações, em 2013, para a concretização do compromisso de salvação nacional. O atual primeiro-ministro é tratado como «um artista» e «mestre» em «empurrar para a frente os problemas de fundo da economia portuguesa». Cavaco, que já estava de saída quando nasceu a geringonça, teve apenas onze reuniões com António Costa, mas não lhe apreciou a «atitude descontraída» com que encarava «problemas complexos e graves».

Os socialistas não gostaram do que foram lendo pelos jornais. Primeiro foi Carlos César a falar numa «infeliz falta de sentido de Estado». O presidente do PS, no seu comentário, na SIC, classificou a atitude do ex-chefe de Estado como «perfeitamente lamentável». Não foi o único. Vários socialistas criticaram Cavaco por revelar conversas privadas entre o Presidente da República e o primeiro-ministro. «É inaceitável revelar conversas privadas quando ainda passou tão pouco tempo», afirma ao SOL Edite Estrela. O eurodeputado socialista Pedro Silva Pereira considera que as revelações feitas no livro Quinta-feira e outros dias provocam «um dano» à função presidencial. «Isto desqualifica a função presidencial. É um ajuste de contas mesquinho com algumas pessoas», disse, no programa Prova dos 9, na TVI, o eurodeputado.

Vitalino Canas vai mais longe e acusa Cavaco Silva de querer «prolongar o estatuto de membro ativo da oposição que já exerceu em momentos da sua presidência». Para o deputado socialista, Cavaco está «desiludido com a liderança do PSD», mas «um ex-presidente a substituir-se ao líder do seu partido é uma coisa muito bizarra». O primeiro-ministro também não deixou Cavaco sem resposta e garantiu que nunca fará o que ele lhe fez. Todas as reuniões que tenha tido ou venha a ter com presidentes «serão conversas a dois, exclusivamente a dois, e nunca com mais alguém».

A última reunião com Passos

A assistir ao lançamento do livro estiveram sobretudo personalidades ligadas ao PSD. Pedro Passos Coelho, Manuela Ferreira Leite e Leonor Beleza, que apresentou a obra, estiveram ao lado do ex-Presidente. Não se viram, porém, figuras de relevo do CDS que apoiou Cavaco Silva na caminhada para Belém.

Passos Coelho, que também está a escrever um livro sobre o período em que governou o país, considerou que Cavaco Silva dá uma «contribuição muitíssimo relevante» para se perceber os tempos da troika. «Terei muito para dizer e para juntar, em complemento do que agora fica conhecido».

Apesar de garantir que discordou muitas vezes das medidas aplicadas por Passos Coelho, o ex-Presidente da República não deixa de elogiar «o trabalho realizado» pelo Governo anterior. Cavaco revela que, na última audiência com o ex-primeiro-ministro, lhe disse que tem «boas razões para estar de consciência tranquila e sentir mesmo um certo orgulho». E deu um conselho a Passos Coelho na hora da despedida: «A Assembleia da República vai ser um palco de debate de linguagem muito agressiva, desrespeitadora e mesmo insultuosa em relação à sua pessoa. Resguarda-se». Cavaco confessa, porém, que não esperava que «a agressividade» e a «mentira contra Passos Coelho chegassem ao nível a que chegaram e que aos ataques promovidos pelos partidos da gerigonça se juntasse, de modo servil, boa parte da comunicação social».