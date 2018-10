Nota de suicídio de Baudelaire vai a leilão

Um conjunto de manuscritos de autores dos séculos XIX e XX seráa leiloado no próximo dia 4 de novembro em Paris.

O destaque vai para uma carta de Charles Baudelaire a Narcisse Ancelle, notário e amigo da mãe do autor de As Flores do Mal, datada de 1845, em que aquele anuncia a intenção de se suicidar.

A leiloeira Osenat considera-a «sem dúvida a mais extraordinária missiva de Baudelaire ainda em mãos privadas», e a estimativa situa-se nos 60 mil - 80 mil euros. Apesar da tentativa, Baudelaire acabaria por morrer de sífilis em 1867, aos 46 anos.

O leilão oferece também manuscritos de outros escritores e artistas como Zola, Manet, Miró e Henry Miller.