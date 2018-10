BPI dispara lucros para 529,1 milhões

O BPI registou lucros de 529,1 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, um aumento face aos 22,6 milhões de euros registados em igual período do ano passado. Só a atividade em Portugal pesou 61% do total ao contribuir com 324,4 milhões de euros para o resultado consolidado, em que mais de metade desta verba é suportada pelo resultado recorrente das operações em Portugal, num total de 164,2 milhões de euros. Este valor representa um crescimento de 20% face ao mesmo período de 2017. O restante montante inclui os ganhos extraordinários com as vendas da participação na Viacer (59,6 milhões de euros já registados no primeiro trimestre), da BPI Gestão de Ativos e BPI GIF (61,8 milhões de euros registados no segundo trimestre) e dos negócios de acquiring/TPA (42 milhões de euros registados no terceiro trimestre).

A margem financeira (os juros recebidos dos empréstimos menos os juros pagos nos depósitos) aumentou mais de 9% para 315 milhões de euros e Pablo Forero associa esta evolução ao «bom trabalho» que o banco está a realizar num contexto de juros historicamente baixos. As comissões do banco subiram 5,6% para 201,5 milhões de euros, «fruto de uma maior atividade comercial do BPI em todos os segmentos de negócio, face ao mesmo período do ano anterior: comissões bancárias (+2,8%), fundos de investimento (+13.1%) e seguros (+8,6%)».

Também os depósitos de clientes aumentaram 1.343 milhões para 20.711 milhões de euros. Já os depósitos de investidores institucionais e financeiros registam uma descida já esperada (-44%), «que resulta de uma política ativa do BPI de redução da oferta destes produtos com o objetivo de otimização dos rácios de liquidez». Já o crédito a clientes registou uma subida de 5,4% para 23.422 milhões de euros, com o BPI a salientar o financiamento às empresas, que subiu 12% para 7.887 milhões de euros.

O custo da estrutura da instituição fixou-se em 337,9 milhões de euros até setembro, face aos 438,3 milhões registados no período homólogo, uma descida justificada sobretudo pela redução dos custos com pessoal. A rubrica de imparidades e provisões também ajudou nas contas: o banco conseguiu reverter 10 milhões de euros em imparidades e recuperou 18 milhões, num total de 28 milhões de euros.

A instituição financeira prepara-se para alienar uma carteira de crédito malparado na ordem dos 200 milhões de euros, juntando-se assim a outras bancos. De acordo com o banqueiro, «o processo começa agora», acrescentando ainda que o negócio será fechado assim que «estivermos satisfeitos com a oferta e os preços».