A ditadura da normalidade lusa na Europa

A terceira ronda da fase de grupos das provas europeias não trouxe qualquer surpresa – nem propriamente grandes motivos para celebrar – em relação ao que era esperado à partida. O FC Porto foi o único com motivos para sorrir: o triunfo por 3-1 em Moscovo, frente ao Lokomotiv, num jogo riquíssimo em incidências, permitiu a subida ao primeiro lugar do grupo D e o apuramento bem encaminhado. Benfica e Sporting, por seu lado, não conseguiram contrariar o favoritismo dos adversários (1-0 com o Ajax e 0-1 com o Arsenal) e ficam a fazer contas à vida – mais as águias do que propriamente os leões, ainda assim instalados no segundo lugar do seu grupo.

Os encarnados entraram primeiro em ação, e o jogo com o Ajax valeu o preço do bilhete: as duas equipas procuraram o golo desde o início e criaram várias oportunidades. O único golo do encontro acabaria por surgir no fatídico minuto 90’+2’, no estádio onde há quatro anos o Benfica havia perdido a final da Liga Europa frente ao Chelsea... no mesmo minuto. Um alívio de André Almeida acabou por colocar a bola nos pés do lateral Mazraoui, que bateu o desamparado Vlachodimos. As águias somam apenas três pontos e o cenário não é o melhor – nas três ocasiões anteriores em que chegaram a esta fase com a mesma pontuação... foram eliminadas. O FC Porto, porém, já o conseguiu por três vezes (a última das quais na época passada), pelo que é ao exemplo de um dos maiores inimigos que o Benfica se terá de agarrar.

Os dragões, por seu lado, têm caminho aberto para os oitavos de final. O encontro em Moscovo ficou marcado pela grande exibição de Corona, que fez um golo e uma assistência para o compatriota Herrera, mas também pelos erros cruciais dos portugueses... do Lokomotiv: Manuel Fernandes desperdiçou, logo aos dez minutos, uma grande penalidade, permitindo a defesa de Casillas, e Eder viria a cometer aos 24’ penálti para os dragões, convertido por Marega. O FC Porto soma sete pontos e ainda fará dois jogos em casa, pelo que a qualificação se afigura como muito provável.

O Sporting, por seu turno, mostrou-se pouco capaz de contrariar o poderio ofensivo do Arsenal, claramente mais forte e já líder isolado do grupo E da Liga Europa. Os leões irão na próxima ronda a Londres e poderão acabar por ter de discutir o apuramento com os ucranianos do Vorskla Poltava, que venceram o Qarabag no Azerbaijão (0-1).