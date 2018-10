Trump quer ganhar votos com imigração

A pouco mais de uma semana das eleições intercalares para o Congresso, o caso das encomendas armadilhadas retirou protagonismo à caravana de milhares de imigrantes que se dirige para os EUA, tema sensível para o eleitorado do partido Republicano. O presidente Donald Trump não perdeu tempo a tentar mudar a agulha dos media para o que diz ser uma «emergência nacional» e um «assalto» aos EUA. Foi o que fez ao anunciar esta quinta-feira o envio de 800 soldados para a fronteira com o México.

«Trump está a tentar mobilizar o seu eleitorado, especialmente o mais conservador, que se preocupa com temas como a imigração, segurança e raça», disse Eric Shickler, professor da Ciência Política da Universidade da Calífórnia, em Berkeley, citado pelo jornal Valor Econômico. «Acho que as cartas armadilhadas tiraram um pouco o assunto da caravana das manchetes, mas creio que Trump tentará reverter isso o mais rapidamente possível», referiu Matthew A. Baum, da Universidade de Harvard, ao mesmo jornal.

O Presidente dos EUA chegou a dizer que os milhares de imigrantes eram «pessoas do Médio Oriente», para depois recuar, dizendo «não haver provas de nada», rematando como gosta de o fazer, «mas podem bem ser». Do que o chefe de Estado parece não ter dúvida é que a solução do problema está nas forças armadas. «Vou trazer os militares para essa emergência nacional», escreveu no Twitter.

A caravana partiu da cidade hondurenha de San Pedro Sula, a 13 de outubro, com apenas algumas centenas de pessoas, tendo engrossado desde então com milhares de pessoas na passagem por El Salvador, Nicarágua, Guatemala. Os mais de sete mil migrantes, de acordo com a estimativa de um governo local, já entraram no México, mas tardarão ainda várias semanas até alcançar a fronteira com os EUA. As autoridades mexicanas anunciaram ter processado mais de 2700 pedidos de asilo dos imigrantes que integram a caravana, enquanto 500 hondurenhos aceitaram voltar para o seu país de livre vontade.

Trump já ameaçou fechar a fronteira com o México e cortar a ajuda humanitária aos países da América Central se não conseguirem travar os migrantes antes de chegarem aos EUA. Em cima da mesa está a possibilidade de proibir a imigração e asilo de cidadãos centro-americanos, segundo o Washington Post.