As 7 revelações do novo livro de Cavaco

António Costa era um ‘artista’

António Costa é uma das personalidades mais criticadas na segunda parte das memórias sobre Belém. Cavaco Silva, que só teve onze reuniões de trabalho com António Costa, demarca-se da forma de estar na política do atual primeiro-ministro e critica-lhe a «atitude descontraída» com que encarava os problemas «complexos e graves». Cavaco, que desde o início demonstrou a oposição de Belém à criação de um governo de esquerda. O ex-Presidente da República não só mantém as críticas à ‘geringonça’ como ataca o atual primeiro-ministro. «Era mestre em gerir a conjuntura política, em capitalizar uma aparência de paz social e em empurrar para a frente os problemas de fundo da economia portuguesa».

Seguro era ‘medroso’ e ‘inseguro’

Cavaco Silva arrasa o ex-líder do PS António José Seguro por causa das negociações, em 2013, para a criação de um compromisso de salvação nacional. A seguir à demissão de Paulo Portas, o ex-Presidente da República empenhou-se num consenso que juntasse a direita e o PS, mas Seguro acabou por romper as negociações. «A declaração de António José Seguro ultrapassou, pela negativa, tudo o que eu podia imaginar», escreve Cavaco. O ex-chefe de Estado descreve o ex-secretário-geral dos socialistas como «um líder partidário simpático e correto nas conversas, mas que, perante os problemas, se revela inseguro, medroso e sem capacidade de liderança».

A ‘infantilidade’ de Paulo Portas

Cavaco relata os dias mais difíceis da coligação PSD/CDS devido à demissão «irrevogável» do então ministro dos Negócios Estrangeiros Paulo Portas. O então Presidente da República foi avisado por Passos Coelho, através de um SMS, que Paulo Portas tinha acabado de se demitir. Cavaco Silva ficou surpreendido e principalmente indignado por o ex-ministro centrista o ter ignorado. «Não me dera qualquer palavra. Uma atitude inaceitável». O ex-líder do CDS desligou os telemóveis e não atendeu ninguém nessas horas de indefinição. Cavaco enviou-lhe «um lacónico SMS: Não consigo compreender a sua carta. Está consciente das graves consequências para PORTUGAL?». Cavaco Silva, no capítulo dedicado à «demissão irrevogável de um ministro», elogia o sentido de Estado de Passos Coelho e arrasa a postura do então ministro dos Negócios Estrangeiros. Descreve a demissão como «uma infantilidade pouco patriótica» para «destruir a credibilidade» da ministra das Finanças Maria Luís Albuquerque. «Absolutamente inaceitável», escreve.

Passos Coelho ameaçou demitir-se

«O primeiro-ministro perdeu a confiança no líder do CDS-PP e ameaçou demitir-se». A revelação é feita por Cavaco Silva no capítulo sobre o Orçamento do Estado para 2013 e os humores da coligação. A ameaça surgiu depois das «severas críticas» do CDS à alteração da TSU que provocou a indignação geral. A medida previa um aumento das contribuições para a Segurança Social dos trabalhadores e uma redução para as empresas. Cavaco garante que foi contra a medida. «Para mim, tratava-se de uma decisão económica, social e politicamente errada, discordância que sublinhei insistentemente junto do primeiro-ministro».

A austeridade continua com Costa

Cavaco Silva elogia o governo de Passos Coelho e deixa claro que não se rendeu à ‘geringonça’. «O primeiro ano do Governo PS presidido por António Costa não foi, de facto, bom para o país», escreve o ex-chefe de Estado. Cavaco escreve que foi o anterior Governo a criar condições para «um novo ciclo de crescimento de melhoria do bem-estar dos portugueses». O ex-Presidente não se limita a relatar os acontecimentos relativos à sua presidência e não resiste a escrever que a austeridade acabou só para alguns. «No princípio de 2017, já muitos tinham percebido que, virada a página apenas para alguns, a austeridade continuava patente na ausência de investimento público, nas cativações, da deterioração da qualidade dos serviços públicos e nos impostos, com a carga fiscal a crescer para níveis nunca vistos».

Privatização da RTP

A privatização da RTP foi tema de dez reuniões entre Cavaco Silva e Pedro Passos Coelho. O Presidente da República era contra, mas encontrou um primeiro-ministro «determinado» em avançar com uma decisão que constava do programa de governo. «Fiquei então com a ideia de que o líder do PSD estava firmemente convencido de que a privatização da RTP era um passo essencial para a sanidade da vida política do país». Passos Coelho argumentava que a privatização era essencial para «pôr fim à influência dos governos na televisão». A privatização da televisão pública mereceu, desde cedo, a oposição do presidente do CDS. Em 2013, Paulo Portas conseguiu ganhar esta guerra e o primeiro-ministro cedeu e «a privatização fora, assim, em definitivo abandonada». Cavaco congratulou-se com a decisão e disse a Passos que o governo tinha tomado a opção «certa». Aconselhou o primeiro-ministro a retirar o assunto da agenda política de uma vez por todas. «Foi uma vitória inequívoca de Paulo Portas», conclui o ex-presidente, no capítulo dedicado à «não privatização da RTP».

A ‘falta de experiência’ de Passos

O segundo volume de Quinta-feira e Outros Dias começa com a formação do governo liderado por Passos Coelho. Cavaco escreve que «ao longo do processo de formação do executivo terá ficado patente a falta de experiência governativa de Passos Coelho». O Presidente da República conta que a escolha que mais o surpreendeu foi a de Miguel Relvas para ministro-adjunto e dos Assuntos Parlamentares. «Perguntei se era licenciado em Direito. A resposta foi negativa. Era licenciado em em Ciências Políticas. Veio a ser substituído, em abril de 2013, na sequencia de uma polémica sobre a forma como obtivera a licenciatura», escreve o ex-chefe de Estado.