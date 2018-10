Centeno já enviou medidas para Bruxelas

No entanto, os técnicos admitem que o pacote de medidas que, entretanto, foi assumido perante Bruxelas é reforçado face ao que estava na base da proposta entregue o Parlamento.

Importa referir que Centeno já recebeu uma carta onde é pedido a Portugal o triplo do esforço orçamental. Bruxelas quer redução do défice estrutural de 0,6% do PIB, mas só vê corte de 0,2% no OE. Ou seja, ao que tudo indica, o esforço orçamental prometido pelo Governo fica muito longe do que foi exigido pela União Europeia.

Além disso, a Comissão Europeia também considera que um dos limites da despesa definidos no Pacto de Estabilidade não foi respeitado.

O aviso deixado a Portugal é, então, o mesmo de sempre: há um grande risco de o desvio ser significativo.