Triatlo. Gabriela Ribeiro no top-10 na Taça da Europa

A triatleta Gabriela Ribeiro foi a melhor portuguesa na finalíssima da Taça da Europa, que se realizou este sábado, no Funchal, após cruzar a meta na 10.ª posição.

Depois de Gabriela, que concluiu com um tempo de de 00:58:08, a madeirense Mariana Vargem foi a segunda portuguesa com um tempo de 00:58:40. Madalena Amaral ficou na 17ª posição com 00:59:26, Vera Vilaça em 20º lugar com o tempo de 00:59:41 e Maria Tomé passou a meta em 23º com 01:02:13.

«Este ano foi um pouco atípico, não correu lá muito bem mas como é a última prova da época, dei tudo o que tinha para conseguir acabar este ano em grande. Estou muito feliz com o meu 10º lugar», confessou ao SOL a atleta que se iniciou na modalidade com apenas seis anos.

Também a triatleta da casa, de apenas 17 anos, se mostrou feliz em terminar no top-15. "A natação saiu-me muito bem, não era o que estava à espera. No ciclismo estava a doer imenso mas tentei não descolar porque estávamos a apanhar o grupo da frente e na corrida dei tudo o que tinha e consegui um bom lugar. Eu tinha objectivos mas o principal era sair bem na natação e consegui!", analisou, num momento em que agradeceu o apoio do público presente.

A vencedora da Taça foi a russa Alexandra Razarenova, que concluiu a competição em 00:56:51.