Vasco Rodrigues: "Excelente evento com grande nível de competitividade"

Vasco Rodrigues, presidente da Federação de Triatlo de Portugal (FTP), fez um balanço muito positivo sobre a finalíssima da segunda edição da Taça da Europa, que aconteceu este sábado no Funchal.

"A juntar a tudo aquilo que conseguimos no ano passado, este ano temos um universo competitivo e uma disputa de outro patamar. Não estou minimamente a desprezar ou menosprezar os atletas que aqui estiveram em 2017, mas estamos a falar de atletas soberbos que tivemos hoje. Por exemplo, o atleta belga [Marten Van Riel], que ganhou a prova, foi 8º no mundial, mudou a prova, a Yulia [atleta ucraniana que terminou no 3.º lugar na prova feminina] fez uma corrida brutal de trás para a frente, mas, além disso, houve também um conjunto de nadadoras e ciclistas muito fortes. Portanto foi uma prova muito mais animada com grupos muito fortes, com distâncias muito curtas. Quer isto dizer que não tivemos a start list cheia mas tivemos muita competitividade. Acho que honrámos aqui a Madeira e o Funchal com um excelente evento", comentou ao SOL depois das entregas de prémios.

O responsável da FTP elogiou ainda a prestação portuguesa na prova masculina e feminina. "Um prestação muito positiva! Estamos a falar de atletas com 17, 18, 19 e 20 anos, que estão a começar", relembrou.

No plano masculino, Ricardo Batista, de 17 anos, foi o melhor triatleta português ao terminar a prova na 6ª posição. Já no plano feminino, Gabriela Ribeiro, de 18 anos, foi a melhor portuguesa ao concluir no top-10, mais precisamente no 10.º lugar.