Maria Leal. 'Eu nasci de críticas e isto é apenas mais um degrau que vou ter subir'

Há muito que a cantora se transformou num fenómeno. Depois de várias críticas por causa da falta de talento, todas as músicas se tornaram virais. Agora, volta a estar no centro das atenções devido a queixas de burla.

“Onze minutos de história interminável e sem fim (...) Estrada proibida, entroncamento sem fim.” Foi com este conjunto de frases, que hoje mais parecem ter sido uma premonição, que Maria Leal chegou a casa de muitos portugueses. Com o sonho de vencer na música, a cantora conseguiu chegar ao top-trending do YouTube em pouco tempo, depois de ter surpreendido tudo e todos num programa da TVI, com a música “Dialetos de Ternura”. Mas, afinal, quem é e de onde vem o fenómeno Maria Leal?

Até há bem pouco tempo, a resposta a esta pergunta apenas interessava e fazia sentido a quem acompanhava reality shows na televisão nacional. Porque foi este o ponto de partida do sucesso da artista. Tudo começou quando Tiago Ginga, ex-namorado de Maria Leal e concorrente da “Casa dos Segredos”, traiu a cantora com uma concorrente, Bernardina.

Mas a polémica acabou por morrer. Apenas quem acompanhava o programa tinha ouvido falar do nome de Maria Leal. Até que a cantora foi convidada a ir ao programa “Você na TV”. Foi neste palco da TVI que deu a conhecer a música que acabou por se tornar viral porque tanto a dança como o playback acabaram por não correr tão bem como a cantora gostaria. Mas foi exatamente este aparente fracasso que a guiou até aos holofotes. Começaram a ser criadas piadas, vídeos e páginas de Facebook por causa da atuação da artista e o nome de Maria Leal espalhou-se por todo o país. Cada vídeo partilhado rapidamente chegava a um grande número de visualizações e partilhas.

Muitos sempre apontaram o facto de a artista não ter talento, mas os convites para programas de televisão e atuações em discotecas e as mais variadas festas começaram a multiplicar-se. Foi num programa da CMTV que a cantora explicou mais da sua vida e do caminho que tinha feito e queria fazer. Assumiu o fim do namoro com Tiago em direto no reality show e terá sido isto que começou por lhe dar algum mediatismo.

E conta que foi depois disto que acabou por ser contactada por um produtor que a queria ver a crescer na música – velho sonho de Maria Leal. O convite, segundo a cantora, acabou por ser aceite.

A braços com largas críticas e brincadeiras sobre a sua falta de talento, Maria Leal acabou por confessar, ainda nesse programa, que “foi o sistema nervoso estar completamente alterado, além de cantar completamente mal” que a ajudou a chamar tanto a atenção. “E o papel de robô que fiz”, confessou, também terá ajudado muito.

Já estávamos nós em setembro deste ano, dois anos depois do lançamento da música em questão, quando se soube que a cantora tinha começado a estar presente em vários espetáculos, um pouco por todo o país. Recentemente esteve numa escola secundária de Coruche.

“São dois anos de aprendizagem e de evolução. Trabalho muito para agradar aos meus fãs. Este registo de música popular foi aquele em que sempre acreditei que faria sucesso. Tenho os melhores fãs do mundo”, comentava nesta altura a cantora, que começou a receber o título de “nova rainha da música pimba”.

“O ano passado havia muito a curiosidade de ver o boneco da Maria Leal. Hoje, as pessoas já se identificam com a artista e com a minha música. É muito gratificante ver que, quando chego a um espetáculo, os espaços estão lotados. As pessoas gritam, choram, agarram-me e isso deixa-me muito feliz, pois é sinal que gostam do meu trabalho”, explicava então a cantora, que já começava a falar em digressão. “É com muita humildade que tento entregar-me ao público e perceber que também crio emoções neles, é uma sensação única. As pessoas vêm ter comigo e dão-me muita força. Os aplausos são a minha força e enquanto o público me quiser, estarei aqui só para eles”, acrescentou.

Mais de dois anos depois do episódio naquela manhã, no “Você na TV”, Maria Leal garantia que o balanço era mais do que muito positivo: “Não me arrependo de nada do que fiz. O meu sucesso deve--se essencialmente à humildade que tenho. Nunca me importei com o que pudessem falar de mim. O mais importante é deixar tudo em cada concerto, para que as pessoas saiam dos locais felizes por verem a Maria. Não me interessa nada ser figura pública ou famosa. Sou uma mulher do povo e é a opinião do povo que conta!”

Só que o “povo” estava a um passo de ficar dividido.

Polémica sobe de tom

Francisco d’Eça Leal, ainda marido de Elisabete Maria, popularmente chamada Maria Leal, acusa a cantora de se ter apoderado de um milhão de euros. Francisco d’Eça Leal alega que tinha uma fortuna avaliada em cerca de 500 mil euros e ainda quatro apartamentos em Campo de Ourique, Lisboa, além de todo o recheio das casas e do vasto espólio artístico do pai, o falecido artista plástico Paulo Guilherme d’Eça Leal. Agora, diz ter ficado sem nada, depois de ser enganado pela mulher que também mentiu na idade e nos olhos azuis.

Neste momento resta-lhe apenas o apartamento onde vive, com o apoio da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, garantindo que todos os outros bens desapareceram nos primeiros anos de casamento, vendidos pela cantora.

Maria Leal casou com o jovem, que sofre de esquizofrenia e na altura do casamento com a cantora corria o risco de ficar paraplégico, em 2013, e as primeiras notícias sobre o alegado caso de burla surgem três anos depois, com o final do casamento.

A história, divulgada recentemente, tem feito correr muita tinta e trouxe Maria Leal de volta a todos os meios de comunicação. No entanto, agora, por outros motivos. Perante as acusações, a cantora, apesar de parca em palavras, explicou ao i que “está tudo nas mãos do advogado” e que “é andar para a frente. Quando estamos a ter sucesso é que isto acontece. É muita coincidência e eu não acredito em coincidências”. A artista garante que continua a ter vários espetáculos marcados e que, até agora, a polémica ainda não mudou a agenda ou o carinho que sente por parte das pessoas que “acreditam” nela.

“A minha vida pessoal está ótima. Eu nasci de críticas e isto é apenas mais um degrau que vou ter subir. Sempre fui uma lutadora”, acrescenta.