Dono do Leicester estava no helicóptero que se despenhou junto ao estádio

O helicóptero do dono do Leicester, Vichai Srivaddhanaprabha, caiu, este sábado, no exterior do estádio do clube inglês de futebol, o aparelho levantou voo, mas caiu poucos minutos a seguir, incendiando-se assim que tocou no solo.

No interior, estavam cinco ocupantes, entre eles o presidente e dono do clube, de 61 anos, avançou a Reuters este domingo.

A bordo estaria também a filha do dono do clube, além de dois pilotos e uma quinta pessoa que ainda não foi identificada.

Os futebolistas portugueses Adrien Silva e Ricardo Pereira fazem parte do plantel do Leicester.

Adrien Silva já reagiu à queda de avião que terá vitimado o dono do seu clube. O hogador escreveu no Instagram que está “devastado” e de “coração partido”.