Polícias e fugitivos feridos em perseguição na A1

Carrinha da PSP choca com carro que ignorou ordem de paragem e que se despistou na fuga

Dois agentes da PSP do Porto e dois civis ficaram feridos durante uma perseguição, este sábado, na A1, entre as cidades do Porto e de Vila Nova de Gaia.

O condutor de um carro ignorou a ordem de paragem durante operação de fiscalização de trânsito realizada no Bairro do Aleixo e pôs-se em fuga.

O automóvel, onde seguiam três ocupantes, todos com cerca de 50 anos, despistou-se na saída da autoestrada para Canidelo, em Vila Nova de Gaia, e a carrinha da PSP, que entretanto seguia o carro dos civis, chocou contra ele, segundo o Correio da Manhã.

Um dos fugitivos ficou encarcerado e foi necessária a intervenção de uma equipa de desencarceramento dos Bombeiros de Coimbrões.

Já o condutor saiu ileso e foi detido pelos agentes, o homem não tinha carta de condução e terá sido esse o motivo que o levou a não obedecer à ordem de paragem e a fugir.

"À nossa chegada, uma vítima estava a ser desencarcerada pelos colegas de Coimbrões. Prestámos socorro às outras vítimas, entre elas dois polícias", afirmou fonte dos Sapadores de Gaia ao mesmo jornal.

Os quatro feridos foram transportados para o Hospital de Vila Nova de Gaia, e a GNR do Porto foi chamada para investigar o sinistro.