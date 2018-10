Adrien Silva está “desvastado” e de “coração partido”

Internacional português reage à notícia da queda do helicóptero que terá vitimado o dono do clube onde joga

O jogador português Adrien Silva, atualmente a representar o clube inglês Leicester City, já reagiu à queda do helicóptero do dono do clube inglês, no exterior do estádio.

“Estou de coração partido e devastado. Que dia tão chocante para o nosso clube”, escreveu o jogador da seleção.

O dono do clube da Premier League, Vichai Srivaddhanaprabha, estava dentro do helicóptero, assim como a sua filha, dois pilotos e uma quinta pessoa que ainda não foi identificada, quando este caiu, poucos minutos depois de ter levantado voo, incendiando-se assim que tocou no solo.

O helicóptero transportava Vichai Srivaddhanaprabha que teria estado a assistir ao jogo para o campeonato inglês de futebol com o West Ham, em Leicester.