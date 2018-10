Piloto sobrevive a despiste a mais de 260km/h em Portimão

Suiço partiu as duas pernas, mas não corre perigo de vida

O piloto suíço Nicolas Maulini despistou-se quando circulava a cerca de 265 quilómetros por hora, ao final da manhã deste sábado, na Michelin Le Mans Cup, que decorre no Autódromo Internacional do Algarve.

Nicolas Maulini, 37 anos, sobreviveu ao acidente e foi assistido no local pela equipa de médicos e enfermeiros da competição, mas devido aos ferimentos teve de ser transportado para o Hospital de Portimão. No entanto, segundo o Jornal de Notícias, o piloto fraturou ambas as pernas, não correndo perigo de vida

O suiço, da DB Autosport, estava ao volante de um Nissan Norman M30 quando se despistou a seguir à reta da meta do circuito, seguiu em frente, tendo falhado a curva à direita. O piloto O piloto terá sido surpreendido pela falha dos travões, que bloquearam.

Os seus colegas de equipa, por prevecaução, não correram sem previamente verificarem os sistemas de travagem.

Está a decorrer neste fim-de-semana, no Autódromo Internacional do Algarve, a Portimão Round 2018, integrada na Le Mans Cup.