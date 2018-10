Cristiano Ronaldo deixa mensagem ao Real Madrid

“Tenho muito respeito pelo Barcelona, mas tenho o Real Madrid no coração”

O ex-jogador do Real Madrid Cristiano Ronaldo garantiu que vai estar atento ao clássico espanhol e desejou boa sorte à sua antiga equipa.

“Tenho muito respeito pelo Barcelona, mas tenho o Real Madrid no coração. Espero que o Real Madrid seja feliz no jogo de hoje”, afirmou ao jornal AS.

O jogo entre o Real Madrid e o Barcelona está marcado para as 15h15.

Além do internacional português, que joga atualmente no campeonato italiano pela Juventus, este clássico também não vai contar Lionel Messi, devido a lesão.

Um clássico espanhol sem as duas grandes figuras do futebol da atualidade não acontecia desde 2007, quando o Real ganhou fora.