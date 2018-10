Brasil ainda tem 5% de indecisos. Nas ruas acredita-se numa 'virada'

O apoio de Ciro Gomes, terceiro mais votado na primeira volta das eleições brasileiras, pedido pelo candidato do PT, Fernando Haddad, para ajudar a encurtar a distância de Jair Bolsonaro não chegou. Mas veio o de Joaquim Barbosa, ministro do Supremo Tribunal Federal entre 2003 e 2014.

“Votar é fazer uma escolha racional”, escreveu no Twitter. “Eu, por exemplo, sopesei os aspectos positivos e os negativos dos dois candidatos que restam na disputa. Pela primeira vez em 32 anos de exercício do direito de voto, um candidato me inspira medo. Por isso, votarei em Fernando Haddad”.

Ao início da noite, eram divulgadas novas sondagens que mantinham a tendência de aproximação entre os dois candidatos. O Datafolha colocava Haddad já a dez pontos de Jair Bolsonaro, sem contar com os 5% de indecisos. Os votos nulos ou brancos continuavam nos 8%. A sondagem do Ibope dá a Bolsonaro uma diferença ainda mais curta sobre o adversário do PT: 54% contra 46% dos votos válidos.

Horas antes de conhecidas as últimas sondagens, de regresso ao Brasil, que deixara logo após a primeira volta, Ciro Gomes, do PDT, publicou um vídeo nas redes sociais em que afirmou não querer tomar partido de nenhum dos dois candidatos.

“Claro que todo mundo preferia que eu, com meu estilo, tomasse um lado e participasse da campanha. Mas eu não quero fazer isso por uma razão muito prática, que eu não quero dizer agora, porque, se eu não posso ajudar, atrapalhar é o que eu não quero”, afirmou. "Eu quero que Deus abençoe essa grande nação para que todo mundo possa caminhar amanhã para votar, votar compreendendo a necessidade de votar com a democracia, votar contra a intolerância, votar pelo pluralismo.”

Durante todo o fim de semana, cumprindo o apelo de Fernando Haddad e da sua vice, Manuela d’Ávila para a viragem de votos, grupos de cidadãos saíram à rua para conversar. Oferecendo café, chimarrão, com cartazes apelando sobretudo aos indecisos. “Já decidiu? Vem conversar”, era uma das frases mais repetidas. As eleições deste domingo disputam-se, segundo a “Folha de São Paulo”, com um número recorde de eleitores sem candidato.